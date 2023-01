Hasta el 30 de junio habrá descuentos en moras tributarias y aduaneras

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) anunció que todos los contribuyentes deudores de obligaciones tributarias y aduaneras pueden aprovechar el beneficio de la rebaja en la tasa de interés de mora de 50%, que estará vigente hasta el próximo 30 de junio.

Cabe mencionar que esta novedad fue incorporada en la recientemente reforma tributaria. Actualmente, las obligaciones pendientes de un grupo de 11.025 deudores (de un total de 326.381 personas) identificados por la entidad y que tienen obligaciones pendientes de pago suman $1,81 billones.

Para quienes no puedan realizar el pago total de la obligación antes de la fecha indicada, “la Dian les concederá facilidades para el pago, sin garantías, cuando el término no sea superior a un (1) año y el deudor no haya incumplido facilidades para el pago durante el año anterior a la fecha de presentación de la solicitud”, según precisó esa entidad.

Para poder realizar ese trámite, los interesados deberán acudir a las dependencias de cobro de las Direcciones Seccionales y suscribir un acta en la que se establezca el plazo, número de cuotas, periodicidad, detalle y el valor de las obligaciones objeto de pago, bajo esta modalidad.

Hay que tener en cuenta que si el plazo para el pago de la obligación adeudada es superior a un año, deberá suscribir, igualmente, facilidad de pago y la misma debe estar respaldada por garantía de bienes.

Además, es importante que los deudores tengan en cuenta que la solicitud para la suscripción de las facilidades o acuerdos para el pago deberá ser radicada, a más tardar, el próximo 15 de mayo.