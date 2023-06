En medio de la Convención Asobancaria 2023 que se realiza en Cartagena, el superintendente financiero Carlos Ferrari, aseguró que apostarle a una cifra de 20% en microcréditos sería un paso importante para acelerar la inclusión financiera.

“La inclusión financiera se logra haciendo que los costos financieros sean reducidos. La gente no toma créditos si son caros. Por ejemplo, en los créditos pequeños la remuneración es muy pequeña y eso hace que a la banca tradicional no les importe demasiado”, fue lo que dijo en medio de su intervención.



Además, Ferrari agregó que no se puede dejar por fuera del sistema financiero a la economía popular, es decir, a los pequeños y medianos empresarios. Aseguró que se debe incentivar el ahorro financiando la inversión y desincentivando el consumo para que el crecimiento de la economía colombiana sea mucho más sólido durante los próximos años.

Con respecto al precio de la gasolina, el superfinanciero indicó que, “el Gobierno anterior dejó un gran peso fiscal derivado de congelar el precio del combustible durante casi un año. Esto pone en riesgo la agenda del Gobierno actual. Por eso los aumentos se han venido dando, que es la manera de resolver este problema”.

El superintendente también se refirió a la actualidad de la tasa de crecimiento de la economía en el país y aseguró que se debe incentivar el crecimiento del ahorro y de la inversión doméstica, luego de que se impulsara el consumo en los años inmediatos a la pandemia del Covid-19.

“Queremos incentivar el crecimiento del ahorro y de la inversión doméstica. Para eso hay que desincentivar el consumo. Queremos que haya crédito abundante. El sentido general es que debemos financiar más inversión y menos consumo”, dijo.

Precisamente con relación a este tema Ferrari, señaló que el crecimiento de la economía colombiana es "mediocre" comparado con las tasas de países asiáticos, “Japón, Corea, Taiwán y China, por ejemplo, siguen creciendo, mientras que nosotros seguimos con el mismo PIB allá se multiplica por cinco. No existe un desarrollo económico sólido sin un crecimiento del sistema financiero. No hemos promovido los crecimientos de los mercados”, mencionó.

Sobre la reforma pensional, Ferrari mencionó que este ahorro es una obligación parafiscal, “esto ha generado en los fondos privados unos fondos importantes, que anualmente se van incrementando en casi $20 billones. Eso hay que preservarlo, porque en el fondo esos son los ahorros de los colombianos”, dijo.

Sobre su permanencia en el cargo como Superintendente Financiero, indicó estar en un dilema, aún no define si seguir de licencia o renunciar a la Universidad Javeriana para dedicarse en su totalidad a trabajar con el gobierno de Gustavo Petro.

Finalmente, el superintendente financiero César Ferrari agregó que, “ojalá pudiéramos ser una masa más grande y así habría más gente formalizándose. Mejorar la estructura de la economía y hacerla más intensiva de la mano de obra va a generar un mayor crecimiento de los fondos de pensiones”.