Hay que poner el billete en el bolsillo de consumidores para dinamizar demanda de alimentos: SAC

Agregó que “este drama tiene una explicación. Las cosechas venían pensadas en un país en condición de normalidad, no se pueden detener los cultivos que ya estaban sembrados y ajustar esos ciclos de producción es bastante complejo. Habrá que ver si para el primer semestre del próximo año se reducen las áreas sembradas, porque lo que no puede ocurrir es que los productores sigan perdiendo plata porque no hay consumidores”.

El dirigente gremial explicó que es importante incentivar las compras públicas. “Otro tema para mitigar esta crisis son las compras públicas para los Programas de Alimentación Escolar (PAE) y establecimientos carcelarios entre otros", dijo.

Lea aquí: Más de 20 billones de intentos de ciberataques se han registrado en lo que va del año

Advirtió que “este panorama desafortunadamente no tiene salida en el corto plazo y por eso hay que llamar a la solidaridad a todos los consumidores, para que compren papa y apoyen al sector".

Concluyó que “el escenario de escasez y subida de precios de los alimentos es honestamente el que nadie quiere y el que menos le conviene al país. El Gobierno no se puede dar este lujo, para ello se deben hacer planes de condonaciones de deudas y liquidez para los campesinos”.