Hermanos Rausch cierran cinco restaurantes por crisis económica

Manifestó que los domicilios no han sido suficientes, puesto que “hemos hecho nuestro mejor esfuerzo, enfocando todo el impulso a los domicilios y a nuevas opciones como 'Receta by Rausch'. Sin embargo, las deudas siguen corriendo y lamentablemente no hemos podido cumplir, de manera que con mucho dolor y tristeza, nos vemos obligados a decir adiós a cinco restaurantes que son como una extensión de nuestra esencia, nuestros hijos”.

En el documento recordaron que de ahora en adelante su trabajo se centrará en fortalecer la oferta de domicilios en Criterión, así como en la nueva tienda La Soberana, impulsada por Mark, al tiempo que 'Bistronomy' operará bajo la modalidad de domicilios aunque desde una cocina alterna.

A comienzos de este mes Jorge Rausch dijo a RCN Radio y La Fm que "el problema no empezó el día que empezó la cuarentena, la gente ya venía desde el mes anterior con muchísimo miedo, ya todo el mundo tenía pánico de la pandemia, el mes de febrero fue malísimo en ventas, nos cancelaron todos los eventos, la gente no salió a los restaurantes, entonces ya vamos en cuatro meses donde no vendemos (...) la caja se acabó en este momento".