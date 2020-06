Hipoteca inversa: Las condiciones para que herederos hagan recompra de vivienda

Hipoteca inversa es el nuevo mecanismo lanzado por el Gobierno Nacional para que los mayores de 65 años con vivienda puedan acceder a una mensualidad de por vida, hipotecando su inmueble a una entidad financiera.

Carlos Ruíz, viceministro de Vivienda explicó en diálogo con RCN Radio que, "esta es una alternativa para quienes no cuentan con una pensión pero sí con una vivienda y deseen, de manera voluntaria, acceder a una renta mensual y seguir viviendo en la casa hasta sus últimos días de vida".

Ruíz aseguró que 'hipoteca inversa' da la posibilidad a quienes no tienen ingresos estables y no quieren o no pueden vender su casa.

En ese sentido, varias han sido las preguntas de los ciudadanos que a través de las redes sociales. Una de las más frecuentes es sobre: ¿Cuánto sería la renta mensual?

"En el decreto queremos poner la mayor parte de jugadores para que tengamos más competencia para que las rentas sean lo más alta posible. En el decreto no están definidas las rentas máximas, ni el valor máximo a pagar por la entidad financiera pero estimamos que puede 0.4 y 0.6% mensual del valor de la vivienda", dijo el viceministro.