Hoteleros advierten sobre tutelas que los obliga a continuar pagando nómina

Cotelco el gremio hotelero encendió las alarmas y manifestó su preocupación por la actual circular expedida por el Ministerio de Trabajo que ordena iniciar actuaciones administrativas frente a los empresarios que han optado por congelar los contratos laborales en medio de la emergencia económica por cuenta del coronavirus.

Según el presidente del gremio Gustavo Toro, ya el sector ha recibido demandas que los obligan a continuar con el pago de nóminas en momentos en que el sector no tiene ingresos debido a que la actividad turística está totalmente paralizada.

“Ya tenemos demandas de sindicatos que le piden a los jueces derogar la medida de suspensión temporal del contrato y que ordene pagar los salarios, ya hay algunos jueces que han obligado al empresario a pagar esos salarios cuando no hay de donde, entonces la situación es muy complicada”, dijo el Toro.

El dirigente gremial señaló que, aunque muchas de estas tutelas aún no han fallado , “ el juez ordena que se siga pagando el contrato de manera normal mientras hay un pronunciamiento”.

Toro reveló que son cerca de mil contratos los que se han congelado en el sector en este momento aunque se les sigue pagando la seguridad social a los empleados. Igualmente aclaró que el congelamiento del contrato no significa el despido del trabajador.

El gremio hizo un llamado al Ministerio de Trabajo a reconsiderar la aplicación de este decreto al sector turismo teniendo en cuenta que no está generando ingresos.

“No es un secreto que en este momento el sector turismo sufre una crisis devastadora. Las aerolíneas no cuentan con pasajeros, no hay movilidad de turistas, ni nacionales, ni extranjeros debido a la pandemia y por ende en los hoteles la ocupación es del 0%. Esto ha llevado a un alto número de establecimientos de hospedaje a cerrar sus puertas sin tener la posibilidad de disponer de los recursos para atender el pago de su nómina", dijo Toro.

El representante del gremio añadió, "más del 80% de la oferta hotelera colombiana está en cabeza de micro, pequeños y medianos empresarios, que además de la angustia de no disponer de los recursos para atender sus obligaciones, ahora deben enfrentar al Ministerio de Trabajo por aplicar una norma contenida en el Código Laboral”.

Con el fin de que los trabajadores cuyo contrato haya sido suspendido mantengan un ingreso que les permita atender sus necesidades más apremiantes, Cotelco ha propuesto extender a estos trabajadores el mecanismo de protección al cesante, que establece un subsidio para las personas que queden sin trabajo y que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar por un periodo de 12 meses en los últimos cinco años.