Hoteleros alertan que bancos no están gestionando los créditos de Bancoldex

Cotelco, el gremio de los hotelero, aseguró que los recursos dispuestos por el Gobierno a través de Bancoldex para que las empresas del sector turístico puedan ganar liquidez, por medio de estos créditos, en medio de la emergencia sanitaria por cuenta del coronavirus, están siendo negados en las entidades bancarias.

Según el presidente del gremio, Gustavo Toro, hay denuncias de varios empresarios del sector que han acudido a estos créditos, pero se los han negado.

“Los bancos no están gestionando los créditos de Bancoldex. El Gobierno destinó 250.000 millones de pesos para atender unos créditos del sector turístico, tengo información de muchos hoteles que han acudido a los bancos, quienes dicen que somos un sector de alto riesgo y que no están prestando plata para nuevos créditos, estamos realmente en una situación muy complicada”, dijo Toro.

Otra de las preocupaciones del gremio tiene que ver con las demandas que ha recibido, por parte de sindicatos de trabajadores, según las cuales los obligan a continuar con el pago de nóminas, en momentos en que el sector no tiene ingresos debido a que la actividad turística está totalmente paralizada.

Según el gremio, los sindicatos se amparan en la circular expedida por el Ministerio de Trabajo que ordena iniciar actuaciones administrativas a los empresarios que han optado por congelar los contratos laborales, en medio de la emergencia económica por cuenta del coronavirus.

El gremio hizo un llamado al Ministerio de Trabajo a reconsiderar la aplicación de este decreto al sector turismo, teniendo en cuenta que no está generando ingresos.

“No es un secreto que en este momento el sector turismo sufre una crisis devastadora. Las aerolíneas no cuentan con pasajeros, no hay movilidad de turistas, ni nacionales, ni extranjeros debido a la pandemia y por ende en los hoteles la ocupación es del 0%. Esto ha llevado a un alto número de establecimientos de hospedaje a cerrar sus puertas sin tener la posibilidad de disponer de los recursos para atender el pago de su nómina", dijo Toro.

El representante del gremio añadió que "más del 80% de la oferta hotelera colombiana está en cabeza de micro, pequeños y medianos empresarios, que además de la angustia de no disponer de los recursos para atender sus obligaciones, ahora deben enfrentar al Ministerio de Trabajo por aplicar una norma contenida en el Código Laboral”, sostuvo.

Con el fin de que los trabajadores cuyo contrato haya sido suspendido mantengan un ingreso que les permita atender sus necesidades más apremiantes, Cotelco ha propuesto extender a esta personas el mecanismo de protección al cesante, que establece un subsidio para los beneficiarios que queden sin trabajo y que hayan cotizado a las cajas de compensación familiar, por un periodo de 12 meses y en los últimos cinco años.