HotSale 2023: cómo aprovechar los descuentos para anticipar sus viajes de fin de año

Los viajes de fin de año son una opción popular para celebrar la llegada del Año Nuevo de una manera diferente y especial. Hay diversas opciones de destinos y actividades para disfrutar durante esta época festiva.

Es por eso que la Cámara de Comercio Colombiana de Comercio Electrónico (CCCE) trae de regreso una nueva temporada de 'Hot Sale' en la que varios establecimientos comerciales anuncian ofertas en muchos de sus productos y una amplia variedad de tiendas en línea que abarcan diversas categorías, como turismo, tecnología, electrodomésticos, moda, accesorios y más, con el objetivo de ofrecer promociones únicas en miles de productos y servicios.

Lea además: Dollarcity abre convocatoria de empleo: ¿Cómo postularse?

De allí que Viajes Falabella ha anunciado su participación en el próximo HotSale. Durante el evento de descuento anterior celebrado en junio, esta agencia multicanal logró superar en un impresionante 20 por ciento las reservas del mismo día en 2022.

"Históricamente, hemos entendido que hacer reservas de viajes con anticipación, especialmente para la temporada de vacaciones, puede ahorrar a los colombianos hasta un 45 por ciento de sus gastos. Es por eso que no solo estamos participando en el HotSale, que comienza el 19 de octubre, con descuentos de hasta el 50% en productos seleccionados en todas nuestras tiendas en línea y físicas, sino que también hemos establecido una colaboración con Banco Falabella para ofrecer una amplia gama de servicios de viajes. Estos servicios incluyen reservas de vuelos, reservas de hoteles, alquiler de autos y actividades turísticas, todo con el objetivo de beneficiar a la mayor cantidad de colombianos posible", confirmó Daniel Figueroa, Gerente Comercial Nacional de Viajes Falabella.

De interés: Cadena de tiendas le madruga a la Navidad y anuncia promociones: productos desde $4.000

Realice las búsquedas con fecha abierta: Si cuenta con flexibilidad en cuanto a las fechas de viaje, seleccione en la página la opción “todavía no he decidido la fecha” de esta forma podrá conocer los mejores precios junto con ofertas para diferentes fechas que podrían funcionar. Tenga en cuenta que en muchos destinos viajar entre semana es más económico que hacerlo el fin de semana. Si hace sus búsquedas en días no convencionales, podrá encontrar mejores opciones de precios.

Más productos, menos precio: Viajes Falabella ha trabajado en tener todo un abanico de posibilidades para los viajeros, de esta forma podemos ofrecer paquetes turísticos, con los que todos siempre obtendrán un descuento significativo. Al sumar, por ejemplo, tiquete aéreo y alojamiento, se termina ahorrando en el valor total del viaje. Si además se incluyen otros productos como automóvil o actividades en destino, saldrá mucho más barato que comprar cada uno por separado.

No tema a las escalas: Aunque algunos las consideran molestas, un viaje con escalas puede reducir el costo del tiquete, sobre todo en los vuelos internacionales. Además, es una oportunidad para explorar en familia los aeropuertos de destinos que nunca ha visitado.