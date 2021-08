La Superintendencia de Industria y Comercio impuso una multa de $526.945.080 a las supertiendas y droguerías Olímpica, luego de determinar que incumplió los derechos de los consumidores.

Según el organismo de control, la investigada incurrió en fallas en la calidad del servicio postventa, al defraudar las expectativas de los consumidores con ocasión del incumplimiento de la entrega de productos, también se evidenció que se indujo en error a los consumidores en publicidad, además se demostró una vulneración en el régimen de promociones.

Estos son algunos de los hechos con los que se infringieron las normas de protección al consumidor:

*No entregar los bienes adquiridos por los consumidores dentro de los tiempos informados por la misma sociedad.

*No informar adecuadamente y con similar notoriedad al ofrecimiento del producto, la restricción según la cual el descuento ofrecido para la promoción “Aromatel Suavizante Floral X 900 $6.900” era aplicable únicamente para los clientes con suscripción a la tarjeta plata.

Igualmente, Olímpica no informó adecuadamente las condiciones de tiempo de la oferta “Leche Alpina Deslactosada Cant 1.100 CM C/U $14.900 presentando tarjeta plata”.

También señaló unas características diferentes y superiores para el producto realmente ofertado para la promoción 'Celular Motorola–Moto MOTO G6 DS Plata-5, 7- 64 GB, antes $1.099.900 ahora $494.955', configurando una falta de veracidad, claridad, suficiencia, oportunidad, precisión e idoneidad de la información”.

La SIC indicó que adicionalmente no cumplió con los términos y condiciones de la publicidad emitida con ocasión del sorteo 'Sparkea tus puntos', pues aun cuando los consumidores cumplían con los requisitos anunciados para participar en el concurso, no se les permitió redimir los puntos o no se les cargaron oportunamente las boletas electrónicas para tal fin.

Del mismo modo, indujo en error a los consumidores con la publicidad emitida con ocasión de la promoción 'Leche UHT Deslactosada X1.100 CM $14.900', al no informar de manera completa, suficiente y precisa las restricciones para acceder a la promoción, particularmente en lo relacionado con la tarjeta plata.

En esa misma publicidad, no informó de manera completa, suficiente y precisa, las restricciones para acceder a la promoción, particularmente en lo relacionado con la tarjeta plata, inducir en error a los consumidores con la publicidad emitida con ocasión de la promoción”.

Ante la situación, la SIC afirmó que la decisión se adoptó luego de adelantar el correspondiente procedimiento administrativo sancionatorio en el que se demostró que la investigada, en un amplio número de casos para el periodo analizado, incumplió con los tiempos de entrega previamente informados a los consumidores y respecto de los cuales resultaban expectantes, situación que constituye una falla en la calidad del servicio posventa.

El organismo concluyó diciendo que se encontró que para el periodo de tiempo analizado, la investigada no entregó vueltas exactas a los consumidores sino inferiores, aun cuando le atañe la obligación legal de dar la cifra superior más cercana a la que tenga disponibilidad, en aquellos casos en que no cuenta con las denominaciones necesarias para suministrar el cambio debido.

A la par, evidenció que en algunos casos facturó un valor distinto al que anunció para sus productos, vulnerando lo relacionado al régimen sobre información pública de precios.