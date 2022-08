Es decir, que esa medida en la reforma tributaria no tocará a todos los colombianos sino solo al 1% de la población que tiene pensiones por encima de ese monto.

“Si su pensión es de menos de diez millones de pesos no cambia nada del tratamiento tributario que tiene, no van a pagar más en impuestos. No es una medida que vaya a afectar el grueso de los colombianos. El tributo está pensado de una manera proporcional con la capacidad de aporte de las personas y su capacidad contributiva”, dijo.

Reyes también dijo que las personas naturales con ingresos menores a diez millones de pesos mantendrán los beneficios tributarios actuales, pero se eliminaran a los que tienen ingresos mayores a ese monto de dinero.

“Se considera que su capacidad contributiva es suficiente para que no necesite esos beneficios”, indicó.