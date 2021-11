Impuestos 2022: aliste el bolsillo, UVT sube 4,67%

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) fijó en la resolución 140 del 25 de noviembre de 2021, la Unidad de Valor Tributario (UVT) (medida que define los valores de los impuestos) en $38.004, la cual será aplicable para el 2022.

Según la entidad, el aumento se calculó con la variación acumulada del índice de precios al consumidor para ingresos medios, entre el primero de octubre de 2020 y el primero de octubre de 2021, el cual fue de 4.67%. Cabe resaltar que, para el presente año (2021), la UVT estaba fijada en $36.308.

RCN Radio consultó al analista económico, Daniel Velandia, para comprender un poco más sobre los efectos de la Unidad de Valor Tributario (UVT), y esto fue lo que nos explicó:

¿Qué es la Unidad de Valor Tributario?

“La Unidad de Valor Tributario es una medida que representa el valor de los impuestos que pagan los consumidores y empresas en el país”.

¿Qué significa que incremente en más de 4% la UVT para el 2022?

“Esto facilita la contabilidad de impuestos en la medida en que el Gobierno Nacional no tiene que estar cambiando o ajustando todos los años los impuestos a un monto determinado en pesos, si no que denomina todos los impuestos en un número determinado de UVT y está UVT va cambiando todos los años con la inflación”.

¿Esto es importante?

“Es muy importante porque en la medida en que varía con la inflación observada, los contribuyentes pueden estar tranquilos de que los impuestos van a ir subiendo conforme al costo de vida del país y así mismo que el Gobierno no va a perder poder adquisitivo en términos de sus ingresos”.

¿Los ciudadanos pagarán más en impuestos?

“Pues se paga más nominalmente (en pesos), pero al ser ajustado con inflación en teoría no debería haber un cambio real porque los salarios deben subir igual o más que la inflación en 2022”.

¿Pero sí suben los impuestos?

“De acuerdo, suben, pero suben al ritmo de la inflación. Todos los años es así. La idea de que no suban más de la inflación es que los contribuyentes no paguen más en términos reales y por tanto pierdan poder adquisitivo para consumir. Ahora, si a la persona no le suben el sueldo ni siquiera lo que sube la inflación, es diferente”.

La Dian mencionó además que “para convertir en valores absolutos las cifras y valores expresados en UVT aplicables a los impuestos y obligaciones administradas por la Dian, se multiplica el número de las UVT por el valor fijado, en este caso $38.004, y su resultado se aproxima de acuerdo con el procedimiento indicado en el Estatuto Tributario”.