Impuestos conjuntos que pagan empresas son más bajos de lo que dice la Andi: MinHacienda

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, lanzó una pulla al presidente de la Andi, Bruce Mac Master, al señalar que el conjunto de impuestos que pagan las empresas son más bajos de lo que ha venido diciendo el gremio.

El jefe de las finanzas públicas, incluso señaló que desde su cartera están elaborando un comunicado con las cifras reales, para evitar caer en la especulación.

“Esperamos sacar un comunicado explicando cuál es nuestro cálculo de la tasa conjunta socio-sociedad porque los que se han hecho públicos son incorrectos, porque toman todas las tasas máximas y eso no es cierto", dijo Ocampo.

Explicó que los cálculos que hace la Andi son imprecisos por varios motivos: "primero, porque las empresas no pagan la tasa máxima ya que tienen varios beneficios tributarios; segundo, porque el resto no lo distribuyen todo en dividendos, entonces no se puede sumar el 35% más el 39%, además porque toman la tasa más alta de todas, lo cual también es incorrecto".

Añadió: “vamos a hacer un cálculo nuestro que muestra que las tasas conjuntas a una sociedad son mucho más bajas de lo que ha dicho la Andi y muchos otros analistas, son incorrectos esos cálculos”.

Es de mencionar que hace unos días, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que en Colombia la industria paga cerca del 57% de lo que gana en impuestos, lo que aumentaría a una tasa efectiva de tributación del 62% con la reforma tributaria.

Cambios en la reforma

Por otra parte, el ministro Ocampo señaló que en las reuniones que ha sostenido con los ponentes de la reforma tributaria se llegó a un acuerdo en dos aspectos que generaban incertidumbre en el sector empresarial: el impuesto a dividendos y ganancias ocasionales.

Según el ministro Ocampo, en materia de dividendos se acordó establecer una tasa en la que la tarifa efectiva se ubica entre cero y el 20%, dependiendo del nivel de los beneficios para el impuesto de renta, en personas naturales. Y para el caso de las ganancias ocasionales, el impuesto se fijó en el 15 %, en el caso de las loterías y otros sorteos la tasa quedó en el 35%.