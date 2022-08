El pasado ocho de agosto se radicó la nueva reforma tributaria en el Congreso de la República. Los ciudadanos se han puesto a analizar cómo le afectará al bolsillo de los colombianos.



Según indica el documento, pagarían impuestos los pensionados que reciban pensiones superiores a $10 millones mensuales.

En ese orden de ideas, el ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, reveló cuánto será el monto en impuestos que deben pagar.

Cuánto pagarán en impuestos los pensionados con más de $10 millones

En una entrevista con Semana, indicó que si una persona tiene una pensión de 12 millones paga el 20 % por esos $2 millones más, es decir, pagaría $400.000.

Por su parte, Colpensiones informó cuánto reciben los pensionados en Colombia en el régimen público. Estos serían los montos:

PENSIONADOS EN COLOMBIA

Salario mínimo el 54,39 %, más de 800.000 personas

Entre uno y dos salarios el 24, alrededor de 367.915 personas

Dos y tres salarios mínimos el 9,34 %, 143.228 personas

Tres y cinco salarios 6,99 %, 107.106 personas

Cinco y diez salarios 4,23 %, 64.784 personas

Diez y 20 salarios mínimos 1,03 %, 15.822 personas.

Más de 20 millones 0,01 %, es decir, 182 personas.



Eso quiere decir que 16.704 personas pensionadas pagarán impuestos al recibir $10 millones.