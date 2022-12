Ingreso solidario: Se amplió plazo para cobro de diciembre de hogares no bancarizados

Desde el pasado 7 de diciembre iniciaron los pagos de la cuota extraordinaria de diciembre por un valor de $500.000 que hace parte del ‘Plan de choque contra el hambre’ o 'Hambre Cero', destinados a hogares vulnerables y en situación de extrema pobreza en el país.

Este pago se realizó a familias que ya venían recibiendo subsidios del Gobierno nacional (Ingreso Solidario, Familias en Acción y Jóvenes en Acción), como a nuevos hogares que no estaban cobijados con esos incentivos pese a pertenecer al grupo A del Sisbén IV.

De acuerdo con esto, el cronograma del Departamento de Prosperidad Social indica que el 7 de diciembre comenzaron a recibir dicho giro esos nuevos beneficiarios, así como los no bancarizados (sin cuenta bancaria u otro producto financiero registrado) que ya estaban inscritos al Ingreso Solidario y hacían parte del grupo A del Sisbén. Cabe destacar que los bancarizados quedaron programados para recibir esa suma a partir del 15 de diciembre.

Puede leer: Devolución del IVA: El giro del ciclo 12 viene con pagos adicionales por concepto de “no cobros”

Hasta el momento, el DPS no ha anunciado fechas límite para el pago de esos $500.000, pero si ha aclarado, en los últimos días, los plazos para ciertos cobros, incluso para los hogares que no reciben ese bono extraordinario (por no pertenecer al grupo A del sisbén), pero que sí venían cobrando la transferencia de Ingreso Solidario y que en diciembre reclaman el último pago del año y del programa.

Pagos Ingreso Solidario: Fechas

Estas son las fechas estipuladas por el Departamento de Prosperidad Social para el último pago del 2022.

Pago extraordinario de $500.000 para 324.940 nuevos hogares (los que no recibían ninguna ayuda económica del Estado y están clasificados en grupo A del Sisbén): comenzó el 7 de diciembre.

(los que no recibían ninguna ayuda económica del Estado y están clasificados en grupo A del Sisbén): Transferencia de $500.000 para familias no bancarizadas que pertenecen al grupo A del Sisbén IV: se empezó a girar desde el 7 de diciembre.

que pertenecen al grupo A del Sisbén IV: se empezó a girar Bono extra de $500.000 para hogares bancarizados que hacen parte del grupo A del Sisbén IV: desde el 15 de diciembre se está pagando ese incentivo.

Según se ha dado a conocer por medio del DPS, con estos giros también se ha ido haciendo el pago a hogares no bancarizados de Ingreso Solidario que, por no hacer parte del grupo A del Sisbén, reciben cada mes entre 400.00 y 410.000 pesos.

Le puede interesar: Trabajos que pese a ganar el mínimo recibirán mucha más plata, ¿Cuánto será?

Sin embargo, la entidad informó que esos hogares sin cuenta bancaria registrada podrán acercarse hasta el 27 de diciembre a los puntos habilitados de Supergiros y su red aliada en todo el país a retirar su dinero, el cual corresponde a los ciclos 32 y 33 del programa.