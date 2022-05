Intentos de compra con su tarjeta, la nueva excusa para robarlo por teléfono

Se acerca el día de la madre y los ciberdelincuentes están en acecho. RCN Radio conoció el caso de una nueva modalidad de robo para engañar a personas que tienen tarjetas de crédito, a través de una llamada telefónica, en la que les advierten que están haciendo compras con su tarjeta y necesitan saber si deben declinar la compra por “fraude”.

Los estafadores aprovechan el pánico que actualmente tienen las personas por la inseguridad, y se hacen pasar por funcionarios del banco, advirtiendo a los clientes que en ese momento están intentando hacer compras por un monto alto de dinero en almacenes de cadena, y necesitan saber si es el titular el que está haciendo las supuestas compras.

Esta 'Alerta', va acompañado de que le dicen que si “autoriza al banco a declinar la compra” y además a “bloquear la tarjeta” para evitar que lo estafen, a lo que las víctimas dicen que sí.

Estos ciberdelincuentes le piden que tome una agenda para anotar el radicado de la llamada, pues la tarjeta de crédito quedará bloqueada, así como le piden tener el plástico a la mano.

“Me habla una mujer y me dice que para proceder al bloqueo, le dicte ‘solo’ dos bloques del número de la tarjeta (el segundo y el tercero) y ella para darme confianza me da los cuatro últimos números de mi tarjeta y además mi dirección de residencia, lo que me dio confianza y yo se los di”, comenzó el relato de la víctima.

“Después me pide el número que está detrás de la tarjeta y la fecha de vencimiento, esto me alertó porque sé que esos datos se usan para hacer una compra por internet, precisamente. Le pregunto que para qué la fecha de vencimiento, y esta mujer sin titubear me dice que es para que cuando me llegue el nuevo plástico quede con la misma fecha”, señaló.

Entonces, la titular de la tarjeta le preguntó a la mujer que cómo hacía para verificar que sí hablaba con una asesora del Banco de Occidente - como se identificó en la llamada la mujer - ella respondió que al terminar la llamada podría consultar en el banco con el número de radicado 30521518, y preguntando por “Laura González con el número de fichero 3527”.

Incluso, le dio hasta un número de radicado por si necesitaba pedir un reembolso. Así terminó la llamada de fraude con la que pretendían robarle información a esta persona, alertándola para que bloqueara la tarjeta y detuviera el pago.

“Al fondo mientras esta mujer me hablaba, yo oía todo un call center de fondo, donde más personas hablaban y alertaban sobre supuestas compras que estaban haciendo con sus tarjetas”.

Inmediatamente colgó, quedó con la duda si efectivamente había quedado bloqueada la tarjeta y llamó al Banco de Occidente para reportar el caso. Cuando se comunicó con el departamento que atiende los casos de bloqueo, la asesora revisó los movimientos de la tarjeta y le confirmó que no había dichos intentos de compra, como tampoco un proceso de bloqueo.

“Me dijo esa es una modalidad de estafa: 'nosotros no pedimos números de la tarjeta porque acá los tenemos ni fecha de vencimiento, esos datos reposan acá. Tampoco nos identificamos con ficheros, esa es una forma de robarle su información'”, comentó la víctima.

Afortunadamente en esa llamada bloqueó la tarjeta de crédito realmente e impidió que le hicieran fraude. No obstante, muchas personas pueden estar en esta misma situación y creen que ya fue bloqueada su tarjeta cuando realmente le robaron su información.

Recuerde que los bancos no piden información a través de llamadas telefónicas.