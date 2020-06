Jornada laboral se alargó con el trabajo en casa durante la cuarentena, según estudio

Un estudio de la firma Citrix, denominado 'Workquake: El nuevo orden laboral', reveló que el 57% de los colombianos encuestados afirmó que su jornada laboral es más larga ahora que trabajan desde casa, en contraste con el 19% que aseguró que su jornada laboral es más corta.

Según este reporte, antes de la pandemia de coronavirus, los empleados de oficina de Colombia trabajaban desde casa un promedio de 3.52 días al mes; sin embargo, el impacto del teletrabajo ha significado cambios en gran parte de la población laboral.

Consulte aquí: Celulares, computadores y televisores: lo más comprado en el Día sin IVA

Por ejemplo, "se les preguntó cómo el impacto del coronavirus ha afectado la estructura de su jornada laboral, el 44% de los empleados de oficina dijeron que estaban educando/cuidando a sus hijos durante el día".

Incluso, del total de encuestados que participaron en el estudio de esta firma, el 11% dijo que nunca había trabajado desde casa, mientras que el 42% reconoció estar trabajando en un horario más flexible que antes de la pandemia.

Tecnología, aliada del teletrabajo

En cuanto a tecnología, el 44% de los empleados afirmó que su organización introdujo tecnologías de monitoreo o vigilancia para controlar a los empleados, mientras trabajan desde casa; no obstante, "el 36% dijo que se sentía cómodo con esto, mientras que el 8% dijo que no se sentía cómodo con dichos dispositivos".

También puede leer: Gobierno entregará $261.000 millones para impulsar industria audiovisual

"De aquellos cuya organización no instaló esta tecnología, el 26% dijo que no se sentirían cómodos con la situación, además "el 30% está utilizando algunas aplicaciones, software o dispositivos para fines laborales que no han sido aprobados oficialmente o que han sido prohibidos explícitamente por su equipo de TI".

Dentro de los resultados se evidenció que "el 66% de los empleados piensa que su empresa tendrá una cultura más "digital" después de la crisis del coronavirus, así como el 55% piensa que los niveles de confianza entre líderes/gerentes y empleados se incrementarán".