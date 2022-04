En medio de la audiencia pública convocada por la Superintendencia de Sociedades este jueves, los acreedores de Justo & Bueno entre ellos proveedores, empleados, arrendadores de los locales, entidades financieras, entre otros, manifestaron su preocupación por los incumplimientos reiterados de la compañía, desde que se declaró en quiebra.

Yeimi Alfonso, representante de los arrendadores de las bodegas, sostuvo que son cerca 40.000 millones de pesos los que debe la mercadería en solo arriendos , aseguró que desde hace varios meses no reciben pago.

Así mismo Jaime Prado, arrendador de una las Bodegas en Bogotá, señaló que vive una situación dramática por el impago de los cánones de arriendo desde hace un año.

"El trato que hemos recibido de parte de Mercadería Justo & Bueno no ha sido el mejor, no hay un canal de comunicación efectivo, no hemos podido resolver nuestra problemática, y estoy altamente preocupado ya que este es mi único medio de subsistencia", dijo.

Por su parte, la representante de la Dian, Adriana Paola Rincón, sostuvo que Justo & Bueno adeuda de 18.000 millones de pesos en impuestos a la entidad.

Según uno de los voceros de los empleados, son más de 7.000 los que esperan el pago de sus salarios, con atrasos superiores a 90 días.

Olga Lucía Barragán, representante del Banco de Occidente, señaló que actualmente justo y bueno debe a la entidad bancaria más de 890 millones de pesos en 42 contratos de leasing financiero, de los cuales tiene en cánones vencidos más de 382 millones de pesos y más de diez millones correspondientes a intereses de mora.

El delegado de procedimientos de insolvencia, Santiago Londoño, quien lideró la audiencia, reveló que hay 20 tutelas provenientes de acreedores y arrendadores, y 98 memoriales laborales pidiendo pago de nómina y liquidación desde que se inició la reorganización. Agregó que se han recibido más de 500 denuncias de incumplimiento, por parte de acreedores.