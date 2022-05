Justo & Bueno recibirá recursos de su nuevo dueño para pagar millonarias deudas

El próximo 10 de mayo la cadena de supermercados Justo & Bueno recibirá recursos para empezar a ponerse al día con sus acreedores tras haberse declarado en quiebra. Así lo anunció el nuevo dueño de la cadena de supermercados JF Capital International Limited.

Los recursos serán destinados a pagar las deudas causadas entre el 18 de enero y el 30 de abril, así como para dar gestión a las acreencias dentro del proceso de reorganización.

"Celebramos la visión de JF Capital de expandir este modelo de negocio que ha evolucionado con éxito en Colombia a toda América Latina", dijo Justo & Bueno en un comunicado.

La compañía señaló que la compra de capital se hizo en tiempo récord, ya que normalmente en el mercado tomaría no menos de 6 meses.

Lea más: Registrador Alexander Vega se pronuncia tras anuncio de investigación en su contra

De acuerdo con la Superintendencia de Sociedades, Justo & Bueno presenta un déficit de caja de 135 mil millones a 30 de abril de 2022 solo por gastos de administración de la reorganización y la operación de 603 tiendas de las 1.118 antes activas, la reducción del personal que laboran en ellas, entre otros supuestos que comprometen la operación de la compañía.

Este lunes a partir de las 9:00 de la mañana se le dará continuidad a la audiencia pública con acreedores de Justo & Bueno, para que la SuperSociedades pueda tomar una decisión.

Cabe mencionar, que en medio de la audiencia pública convocada por la Superintendencia de Sociedades el pasado 28 de mayo, los acreedores de Justo & Bueno como proveedores, empleados, arrendadores de los locales y entidades financieras entre otros, manifestaron su preocupación por los incumplimientos reiterados de la compañía desde que se declaró en quiebra.

En medio de la audiencia, Yeimi Alfonso, representante de los arrendadores de las bodegas, sostuvo que son cerca 40 mil millones de pesos los que debe la mercadería en solo arriendos y agregó que desde hace varios meses no reciben esos pagos.

Puede leer: Ataques cibernéticos a empresas en Colombia incrementaron exponencialmente

Por su parte, Jaime Prado, arrendador de una las Bodegas en Bogotá, señaló que vive una situación dramática por el impago de los cánones de arriendo desde hace un año.

"El trato que hemos recibido de parte de la mercadería no ha sido el mejor, No hay un canal de comunicación, no hemos podido resolver nuestra problemática y estoy altamente preocupado ya que este es mi único medio de subsistencia", dijo.

Por su parte, la representante de la Dian, Adriana Paola Rincón, sostuvo que Justo & Bueno adeuda 18 mil millones de pesos en impuestos.

Finalmente, uno de los voceros de los empleados explicó que son más de 7.000 los trabajadores que esperan el pago de sus salarios y que retrasos en el pago de más de 90 días.