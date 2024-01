La academia pone en entredicho a MinHacienda sobre costo de vida

El Dane, entregó una información en la que señala que la inflación de 2023 terminó en 9,28%. En este dato, compartido por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, manifiesta que continúa descendiendo el costo de vida, esto según ellos, se traduce en un mayor poder adquisitivo para los colombianos.

Esta cifra abre la puerta para que el Banco de la República continúe bajando tasas. "La senda de recuperar poder de compra es la que le interesa al gobierno y en esa perspectiva esperamos seguir descendiendo la inflación en el 2024. Llegar al rededor del 5% y que en la inflación logre estar por debajo del índice general. El propósito del Gobierno es no tanto tener un incremento en el salario mínimo alto, sino que eso se refleje en mejoras en el poder real de los colombiano”, indicó Ricardo Bonilla, ministro de Hacienda.

Lea también: Inflación del 2023 fue de 9,28% según el Dane

No obstante, el economista, administrador y director del Centro de Gerencia y Empresa de EAFIT. Martin Jaramillo, señaló que alguien podría decir que es una imprecisión o que fue un error involuntario, que fue un lapsus.

Sin embargo, señaló que es una situación grave debido a que, desde las cuentas institucionales del ministerio es donde los inversionistas internacionales sacan la información para tomar decisiones.

“Hoy el ministro de Hacienda diciendo que el costo de vida está disminuyendo. Ahora, lo que muestran los datos es que la inflación no es ni 0%, ni 2%, ni 4% sino más de 9%. Eso, de manera categórica es una noticia falsa. Y es una noticia falsa no solamente porque sea una imprecisión, pero, cuando sale de la cuenta institucional del Ministerio de Hacienda, no hay otra forma de catalogarla, es una noticia falsa que es muy grave para la institucionalidad”

Lea también: Arriendos en Colombia 2024: esto es lo máximo que le pueden subir este año

Martin Jaramillo recalcó que se queda en una situación delicada en la que el país no tiene credibilidad en los datos, ni en las declaraciones de sus instituciones.

Por otro lado, sobre la información que habla que la inflación de 2023 terminó en 9,28% disminuyó como dice el gobierno o por el contrario aumentó “aumentó el costo de vida 9.2%.

Ya no está aumentando tan rápido, eso es verdad, eso podrían decirlo. Estamos desacelerando, pero, siguen aumentando los precios año a año un 9.2%.

Del mes pasado a este aumentaron los precios y eso lo puede ver cualquier colombiano. Lo que muestran las cifras de manera inequívoca es que los precios han aumentado tres veces más que en la región”, fue lo que expresó el economista Jaramillo.

Por último, el director del Centro de Gerencia y Empresa de EAFIT explicó que para la sociedad colombiana, que lleva 130 años construyendo una reputación para que los gobiernos e inversionistas crea en las instituciones colombianas, que quienes las tienen hoy en día las están utilizando de manera irresponsable y están dilapidando esa credibilidad.