La ANDI propone aumentar días sin IVA para evitar aglomeraciones

Tras la realización de la primera jornada del día sin IVA, se han presentado varias propuestas desde los diferentes sectores económicos del país para evitar nuevas aglomeraciones los próximos 3 y 19 de julio, fechas en las que se aplicará nuevamente la medida.

El presidente de la Asociación Nacional de Industriales (Andi), Bruce Mac Master, afirmó que una de las medidas es aumentar la realización de esas jornadas, lo que permitirá que las familias cuenten con más espacio para adquirir sus productos.

“Propusimos que fueran entre 5 y 10 días sin IVA para que no haya ese afán de comprar, para que no haya personas desde las 3 de la mañana haciendo filas. Nosotros de alguna manera habíamos visto que esta propuesta no tendría un costo en materia fiscal, pero sí genera un afán en las compras”, afirmó.

También se recomendó ampliar el número de productos que podrían aplicar al beneficio, sobre todo en el sector de la construcción y de la agricultura. La tercera medida está relacionada con vender productos que fueron altamente demandados por los hogares exclusivamente en plataformas digitales, como fue el caso de los electrodomésticos.

Para el presidente de la Andi también es indispensable que se mejore el comportamiento ciudadano, por eso la agremiación lanzó la campaña ‘Colombia Arranca Seguro’, que incluye el uso de dos símbolos, uno rojo y otro verde, para que sean los mismos ciudadanos los que se regulen.

“La señal de los dedos es universal y ha demostrado ser efectiva en el pasado, miré que ayer la Alcaldía de Medellín distribuyó medio millón de tarjetas entre los ciudadanos y estamos haciendo campañas para hacer lo mismo en lugares como Cali, Barranquilla y por supuesto en Bogotá”, afirmó el líder gremial.

Para Mac Master es importante entender que esta situación es nueva para todos los colombianos, por lo que es de esperarse que la cultura ciudadana se vaya transformando a medida de que pase en tiempo, a través de este tipo de campañas que busca generar conciencia sobre la nueva realidad del país.