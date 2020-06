"La caja se acabó toda": Jorge Rausch ante el cierre de sus restaurantes

Recordó que "lo único que nos permiten es vender a domicilio pero esto no da más allá del 10%, esto ha hecho que nosotros tengamos que sacar gente de los negocios, es gente a la que no le podemos pagar, estamos trabajando para tratar de traer gente de vuelta pero en este momento la situación es muy crítica y es algo que no tiene precedentes".

Asimismo dijo que en este momento "lo que más me preocupa es tratar de cuidar a la gente a la que no pdodemos contratar y ahí si pedimos que el Gobierno -que yo entiendo está haciendo lo mejor que puede- nos dé una mano, la gente que pueda tener para poder facilitarle una seguridad social, este subsidio para los empleos que no se le den a la gente que sí puede pagar, sino a la gente que no tiene nada".

Para Jorge Rausch, lo más importante en la situación de crisis por la que atraviesa el comercio, incluido el gremio de los restaurantes, hoteles y aerolíneas, "es que nos ayuden a mantener a la gente para poder volverla a contratar en su momento y generar nuevamente el empleo que se ha perdido y es demasiado".

Consulte aquí: Mauricio Silva, escritor y periodista, confirmó que tuvo coronavirus

El chef, recordado por su participación en el reality Master Chef, concluyó diciendo que "en este momento no vendemos más allá del 10% de lo que vendíamos antes, y por eso pedimos, no tanto una mano de ayuda con los restaurantes pero sí con la gente que tenemos, esa gente que no puede quedar desamparada, y que la caja se acabó toda pues no tenemos por dónde agarrar", apuntó.