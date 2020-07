La economía entrará en cuidados intensivos con cuarentena sectorizada en Bogotá: Fenalco

El presidente de Fenalco Bogotá, Juan Esteban Orrego, aseguró que la nueva cuarentena sectorizada en la capital del país se convierte en un ahogo económico no solo para el sector comercial, sino para michas empresas.

El dirigente gremial advirtió que con esta medida “el tejido empresarial de Bogotá especialmente las MiPymes entran en cuidados intensivos”, aunque reconoció que la situación por el incremento de contagios y la ocupación de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), requiere que se tomen medidas urgentes en la ciudad.

“No es con el confinamiento total que se logra como ya quedó demostrado, sino con el cierre parcial a través de las UPZ's y la aplicación de seguimiento inteligente a los contagiados y a su red más próxima”, precisó.

Para Orrego, las consecuencias de esta nueva cuarentena obligatoria serán entre otras el cierre definitivo de nuevos establecimientos comerciales y de actividades productivas, así como la pérdida de más empleos.

“Los comerciantes nos han manifestado que con estas nuevas medidas no tienen más opción que despedir a sus empleados porque no tienen cómo pagar salarios de 15 días de personas que no van a trabajar, sin ni siquiera tener una incapacidad que amortigüe el pago de salario, que se suma a que también tendrán que pagar con los negocios cerrados”, insistió el presidente de Fenalco Bogotá.

Para el dirigente gremial, algunos de los aspectos que más le preocupan de la cuarentena focalizada en Bogotá es que “no se contempla dentro de las excepciones otros sectores que son esenciales como los de apoyo a transporte y movilidad, o sectores formales que cumpliendo los protocolos de bioseguridad podrían trabajar, pues su situación es realmente crítica, como lo son peluquerías y salones de belleza”.

Añadió que en esta medida “no se contemplan alternativas para el Día sin IVA, lo cual se traduce en un trato desigual para el comercio ubicado en las localidades de Tunjuelito, Santa fe, Mártires, Chapinero, Rafael Uribe, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Usme, que ven en esta jornada un alivio para la crisis que viven”.

Para el gremio es importante que se aumenten plazos para el pago de impuestos como el predial, “más ahora cuando empresas no podrán trabajar en lo absoluto durante por lo menos 15 días”.