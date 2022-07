La explotación petrolera de Ecopetrol se va a mantener: Susana Muhamad, Minambiente de Petro

La ministra de Ambiente designada por Gustavo Petro, la ambientalista Susana Muhamad, recordó que la política de Gobierno del próximo Presidente es la de no continuar con trámites de licencias nuevas para pilotos de fracking, sin embargo aclaró que continuarán con los que ya cuentan con los permisos pertinentes.

“En el empalme estamos trabajando sobre la ruta jurídica para no avanzar con los procesos de fracking y esa es la decisión política, ahora eso le vamos a dar una ruta jurídica, que obviamente no cause perjuicio y hemos estado reunidos con las instituciones pertinentes”, señaló Muhamad, al recordar que la política del gobierno Petro es la de “no fracking”.



Frente a los pilotos que ya están en marcha y que cuentan con licencia ambiental de la ANLA, la ministra designada recalcó que “hay uno de los pilotos que tiene licencia ambiental por parte de la ANLA, que tiene un contrato y que está en ejecución, nosotros estamos entendiendo eso a profundidad para encontrar una ruta jurídica que permita que no avancemos con eso”.

Cabe recordar que actualmente son dos los pilotos en el país en temas de fracking: uno que ya cuenta con licencia ambiental de la ANLA y el cual, según Muhamad, se respetará su proceso y el otro, que aún no cuenta con la licencia final para operar. Esa licencia, según espera el Gobierno electo, no estaría lista para antes del 7 de agosto.

“Independientemente o más allá de los pilotos, la decisión es no avanzar con fracking, los pilotos eran sólo una primera iniciativa para entender los impactos, para ver si eso era viable en Colombia”, recalcó la Ministra de Ambiente designada.

La Ministra designada también habló sobre el proceso de transición energética, “trabajar con Ecopetrol en los sistemas tecnológicos que se puedan para aumentar las reservas petroleras del país y darle tiempo a la transición energética a Colombia”.

Finalmente, la cabeza de la cartera de Ambiente, subrayó que “no es lógico que aumentemos reservas de gas y de petróleo, para demorar la transición energética”.

"Hay cerca de 180 contratos de explotación petrolera ya firmados, nadie está diciendo que esos contratos van a parar, hay explotación petrolera de Ecopetrol que se va a mantener y de otras empresas”, dijo Muhamad frente a la continuación de los proyectos que ya existen en el país en lo que tiene que ver con petróleo.