La "mala asesoría" en los fondos de pensiones no es culpa de nadie: Asofondos se defiende

El presidente de la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y de Cesantías (Asofondos), Santiago Montenegro Trujillo, afirmó en la audiencia pública que citó la Corte Constitucional para revisar el sistema pensional y los traslados del sistema privado a Colpensiones, que no está de acuerdo con los fallos que han desencadenado en traslados en el sistema pensional del país.

El directivo señaló que la ‘mala asesoría’ que se argumenta se presentó en los fondos de pensiones "no es culpa de nadie".

“En fallos recientes, la Corte Suprema de Justicia ha permitido que personas a las que le faltan menos de 10 años para la edad de jubilación puedan trasladarse de regreso, desde los fondos de pensiones a Colpensiones; la Corte Suprema de Justicia, justifica los traslados, con el argumento de que las personas cuando se trasladaron desde el régimen de prima media a los fondos de pensiones, las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) no les dieron la información suficiente sobre lo que más le convenía”, dijo.

Afirmó que en la asesoría es muy difícil saber el futuro laboral de las personas. “Las AFP no les dieron la información a los afiliados, sobre lo que más les convenía, porque no es culpa de nadie, ni las AFP, ni las personas, ni ningún técnico podría saber lo que va a suceder con las condiciones de trabajo en los próximos 10 años; nadie puede saber cómo será el futuro”, apuntó.

Recalcó que hacer una proyección laboral es muy difícil, por lo que no están de acuerdo con esos fallos. “No sabemos si la persona estará empleada y si va a completar las 1.300 semanas para jubilarse en Colpensiones; si completa el tiempo, le conviene Colpensiones y si no completa las semanas, le conviene los fondos de pensiones, donde si es de salario mínimo puede jubilarse con 1.150 semanas accediendo al fondo de garantías de pensión mínima y o si va a tener una devolución ésta es siete veces más grande que en Colpensiones”, dijo.

Montenegro afirmó que por estas condiciones ellos no comparten los fallos de la Corte Suprema de Justicia. “Por estas razones, muy respetuosamente no podemos estar de acuerdo con las decisiones de la Corte Suprema de Justicia, con el mayor respeto, creemos que lo más justo sería permitir regresar a Colpensiones a aquellas personas que en el momento de trasladarse a los fondos de pensiones tenían derecho a la transición”, manifestó.

Añadió que otra de las peticiones que le hacen a la Corte Constitucional es que “las personas que no cumplan estas condiciones, la carga de la prueba sea del demandante”, resaltó.

El presidente de Asofondos dijo además es importante resaltar que el sistema privado no es perfecto porque se tienen que hacer unos ajustes. “Entre todos tenemos que sentarnos para tratar de resolver los problemas de dos regímenes compitiendo, y nos pongamos de acuerdo en un solo sistema que tenga un componente básico, solidario y de reparto, otro pilar contributivo y que elimine estas cosas, porque creo que como país no podemos seguir con un sistema como lo tenemos”, dijo.

Por su parte, el director de Colpensiones, Juan Miguel Villa, afirmó que la entidad actualmente tiene 1.500.000 pensionados y el 22% de ellos es de un salario mínimo.

“Tenemos hasta el 78% de pensiones con dos salarios mínimos, en Colpensiones no se tiene la predominancia de pagar pensiones altas”, recalcó.

Dijo que en las pensiones entre 20 y 25 salarios mínimos, que es el tope de una pensión en Colpensiones, son 286 personas del millón y medio que tienen de jubilados.

“Este año vamos a pagar cerca de 37 billones de pesos en pensiones, de los cuales 12 billones llegan por aportes de la Nación, pero no todo es subsidio, por lo que la Nación, al aportar estos recursos, no es porque Colpensiones tenga un déficit, sino que por la fuga de afiliados a los fondos privados la nación asume esa parte, por lo que no todo es subsidio ni un déficit en el sistema de prima media”, apuntó.