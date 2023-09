Lanzan fuerte advertencia por posible aumento de servicio muy usado

Desde hace varios días viene preocupando el alza en el precio de la energía en el país, pues este ha venido teniendo un gran incremento, por lo que el precio de escasez en activación se ubicó en $1.062 para el pasado lunes 11 de septiembre, mientras que el precio preideal está en $1.057 para el martes 12.

Así las cosas, el precio de escasez hace la determinación del techo estimado como un máximo para el pago por la energía. Cuando el precio en bolsa supera esto, se generan herramientas para que se haga un manejo respectivo a la situación, por lo que es considerada como muy crítica.

Según explicó el operador del sistema eléctrico XM “cuando el precio de la bolsa supera el precio de escasez, este genera una señal de que hay una situación crítica en el sistema y se activa esta normal para regular el precio que se bebe comprar”.

Los usuarios no se verían afectados, ya que no tendrá incrementos en los precios de la energía por el hecho de que el precio de esta escasez pone en techo el valor total al que se traslada las facturas. Cuando este se supera, se comienza a tener un manejo de los generadores de electricidad.

Con esto, los generadores que no entran al despacho a diario deberán pagar a las plantas que sí hacen la generación de energía, como lo son las térmicas o cualquier otra dentro del precio de la bolsa. A esto se le llama desviaciones OEF y se suele activarse cuando se presentan momentos en los que hay menor hidrología.

Inclusive, la última ocasión que Colombia vio una situación similar fue en el año 2016, y también se dio en medio del Fenómeno del Niño. No obstante, no se considera que momentáneamente se supere este nivel para que tenga un impacto financiero, por lo que en los próximos días se hará una oferta a un precio cercano, pero que no sea superior a los $1.062 que se definan como el tipo.

Según el director de ANDEG, “se necesita 100% de la capacidad térmica” para que no se presente una señal de escasez, teniendo presente que no se usa el total de la capacidad de las plantas.

Según las estimaciones que manejan entidades como el IDEAM, Colombia ya supera el 95% de las probabilidades del Fenómeno del Niño y que se efectúe su momento más crítico que puede darse en noviembre y diciembre.

En este tiempo el precio de la bolsa se podría disparar y puede estar muy por encima del precio de escasez, por lo que el precio del kilovatio que se oferta en la central térmica puede resultar siendo mucho más caro. Una de las soluciones es que, si el sistema lo requiere, es que las centrales de carbón, gas y combustibles líquidos pueden hacer un aporte del 45% a la demanda en el territorio nacional.