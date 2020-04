Las explicaciones de los bancos al no otorgar créditos a todas las pymes y personas

“En esta crisis en Colombia hemos discutido con el Gobierno y finalmente llegó anoche la conclusión de garantías de 90% a sectores estresados, nosotros necesitábamos poder compartir ese riesgo con el Gobierno. Nos demoramos entre hoy y mañana para entrenar nuestra fuerza comercial”, aseguró.

Castro dijo que esto estará disponible para las pymes a partir del lunes 20 de abril. Sin embargo, fue enfático en que no a todas las pequeñas y medianas empresas se les pueden otorgar créditos y que este anuncio del Gobierno no significa que no se les hará estudios de riesgo.

¿Por qué? Explica que aún hay un riesgo del 10% y que igualmente se solicitará todos los documentos requeridos para acceder a un préstamo porque son los que exige la norma.

“Nosotros administramos ahorro del público y se coloca bajo unos estudios de riesgo (…) No podemos apostar con plata que no es nuestra, es la plata de la gente”, afirmó.