El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, precisó que el objetivo principal de la nueva reforma tributaria presentada al Congreso es recaudar 25 millones de pesos para financiar los programas sociales del gobierno, pese a las fuertes criticas que ha recibido la propuesta por parte de los empresarios.

En diálogo con RCN Mundo, Ocampo dijo que como gobierno estarían dispuestos a discutir y revisar varios de los artículos, siempre y cuando los empresarios planteen alternativas para logra esos recursos.

“Nosotros estamos abiertos a las alternativas, pero lo que hizo Bruce Mac Master fue criticar, pero no propuso alternativas, y al gobierno no le sirve que digan solo no. Por ejemplo, en la reunión con los representantes de las zonas francas, ellos propusieron discutir mecanismos apropiados para que contribuyan. Los que exportan y los que no podría pasar al régimen normal”, dijo el ministro.

Asimismo, reiteró que el mayor recaudo lo pagarán las personas más ricas del país, al tiempo que agregó que “todo eso se puede discutir, pero no es cierto que el proyecto de ley afecte a los sectores de más bajos. Afecta a los de altos ingresos por eso esos sectores están protestando a la reforma”, dijo.