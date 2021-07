Legislación tributaria en Colombia es "una colcha de retazos": Analista

Con respecto al recaudo que propone la reforma tributaria a través de la austeridad en el gasto público, Ricardo Ávila dijo que "se sabe que cerca del 90% del presupuesto nacional ya está comprometido e incluso antes de que sea aprobado por el Congreso, por lo que ideas como recortar el Congreso a la mitad y eliminar gastos que se consideran innecesarios es limitado, a menos que se quiera afectar de manera significativa el rubro de la inversión pública, algo que no es viable".

Frente al tema de la evasión de impuestos, Ávila concluyó que "la Dian ha mejorado de manera sustancial su capacidad de fiscalización y esto es un proceso que sigue marcha y que tiene que ver con recoger información de los activos que los colombianos no han pagado, como tener activos en el exterior -que no es un delito si se declara pero si se le esconden al fisco sí- y eso combinado con herramientas informáticas como la factura electrónica, la Dian será un factor importante para aumentar el recaudo, por lo que no me parece descabellada esa propuesta".