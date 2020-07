Listo el decreto que permite pruebas piloto en gimnasios, hoteles y restaurantes

El decreto, además, en el artículo 4, dice que los municipios con baja afectación por coronavirus (o sin afectación) tienen la opción de pedirle al Ministerio del Interior que levante el aislamiento preventivo obligatorio. En todo caso, el Ministerio de Salud es el encargado de determinar si el municipio tiene esa condición.

El decreto reitera que no se podrán reactivar las actividades en bares, discotecas y otros sitios de entretenimiento, así la zona no esté afectada por el virus.