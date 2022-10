Llegó la hora de cambiar la fórmula como se fija el valor de los combustibles: Gremios de Transporte

Gremios del transporte público y de carga se mostraron en desacuerdo con el incremento anunciado por el Gobierno nacional de 200 pesos para los combustibles cada mes, para nivelar el precio a nivel internacional.

Tanto los taxistas como los transportadores de carga calificaron como negativa la medida, porque Colombia cuenta en la actualidad con dos refinerías propias que pueden atender el consumo de combustibles en el país.

Hugo Ospina vocero de los taxistas, dijo, “lo que nosotros le manifestamos al Gobierno Nacional es que necesitamos que le ponga el ojo del huracán a las refinerías del país , a las generadoras de biocombustible”.

Agregó, no puede ser posible que un galón de biodiesel hoy cueste $23.100 pesos y un galón de etanol este costando $13.048 pesos ahí, si le ponen mucho cuidado al precio del biocombustible bajaría el diésel entre 1700 a 1850 pesos y la gasolina a un promedio de mil pesos por galón.

Para Ospina, una de las preguntas que surge es "de dónde nos están cobrando el combustible tan alto, volviendo ricos a estos señores de los biocombustibles sin tener en cuenta el daño colateral que le hacen a los vehículos de servicio público y particular, ya que el biocombustible se deteriora muy pronto, se pudre y daña todo el sistema de inyección, por eso el alza de los $200 pesos para nosotros es lo que ha venido haciendo el país , cada mes sube 100 o 200 pesos y así nos acostumbraron al alza de los combustibles.

“Como gremio de los taxis, necesitamos que no nos digan que en enero una vez subió a 16 o 18 mil pesos, seguimos en las mesas del dialogo social con el ministro a la cabeza”, dijo el vocero de los taxistas.

La fórmula de establecer el precio del combustible está hecha con resoluciones obsoletas

Hugo Ospina destacó, nosotros le estamos diciendo al gobierno nacional que se cambie la formula por la cual e fija el valor del combustible en Colombia, que cambie todas esas resoluciones obsoletas que lo único que han hecho es enriquecer a unos pocos en detrimento de millones de colombianos, llegó la hora que se quite el impuesto que se les está dando a Ecopetrol para sostener una empresa publico privada.

El presidente de la Confederación de Transportadores de Carga, Jorge García dijo, no estamos de acuerdo con el incremento del precio de los combustibles llámese gasolina, gas, diésel, es necesario revisar la fórmula que nosotros como país no somos capaces de soportar unos incrementos para igualar el precio internacional como Estados Unido, Europa, dado que el ingreso per cápita de un ciudadano colombiano es inferior.

Para Jorge García, el promedio de ingreso de un ciudadano norteamericano es mil 100 dólares, que equivale a cuatro cinco millones de pesos al igual en Europa y en Colombia el nivel de ingreso es de un millón 100 mil , que en Colombia no se justifica, cuando se tiene refinerías propias como la de Barranca, Cartagena , para que se supla todo el consumo doméstico.