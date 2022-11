Los impuestos que subirían en el 2023 con la Reforma Tributaria

La Reforma Tributaria ha sido blanco de críticas desde que se radicó ante el Congreso de la República. A raíz de los desacuerdos y protestas en contra de este proyecto, decidieron cambiar algunos artículos para no afectar el bolsillo de los colombianos.

Se recaudarán cerca de $20 billones y tendrá varios puntos para destacar: la no deducibilidad de regalías para empresas de energía, como sobretasa de renta para las compañías de petróleos, que variará de acuerdo al precio internacional del barril de crudo. Solo falta que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, la sancione.



Ahora bien, por la Reforma Tributaria, la Dian actualizó la Unidad de Valor Tributario (UVT) para el 2023. Con este dato varios ciudadanos podrán calcular los impuestos que pagarán el próximo año.



Según estimaciones, la UVT estaría en $42.412, es decir, un incremento del 11,6% con respecto a la de este 2022.



A raíz de esto, habrá un aumento en la tarifa de los dividendos que será repartida de la siguiente manera: 15% para personas naturales residentes y 20% para no residentes.

Además, los colombianos tendrán un incremento en el impuesto al patrimonio para los bienes que superen los $3.053 millones.



Otros que se verán afectados serán los que prestan servicios digitales. Las firmas tendrán que tributar si registraron ingresos por $1.327 millones, es decir, cerca de 30.300 UVT.