Los petardos y las bombas nos han afectado: Comerciantes sobre actos vandálicos

La jornada de movilizaciones del jueves 28 de abril en la ciudad se vio empañada con algunos actos vandálicos, en los que tuvo que intervenir el Esmad, sobre todo en inmediaciones de la Universidad Nacional.

Precisamente, frente a este claustro está el barrio el Recuerdo, donde los comerciantes aseguraron que sufrieron muchas afectaciones en sus negocios, luego de tener que lidiar con dos días de manifestaciones en el sector.

“Como comerciantes nos vemos afectados en el ámbito económico, porque tuvimos que cerrar más temprano, las ventas bajaron drásticamente y por otro lado, los petardos y las bombas que nos afectaron”, señaló uno de los administradores de un negocio en el sector.

De igual manera, otro de los dueños de negocios en el sector aseguró que “fue terrible porque nos tocó cerrar el negocio, las ventas bajaron y alcanzamos a inhalar gases, nos dio duro”.

“Sabemos que es un derecho vital el desarrollo de las protestas pacíficas, pero con lo que no estoy de acuerdo es el vandalismo, que otras personas de otros países vengan intervenir en situaciones sociales de este país, como el comerciante nos afecta muchísimo ya qué nos vemos obligados a cerrar nuestros negocios, el vandalismo se incrementa, rompen absolutamente todo”, afirmó.

Cabe recordar que, a la altura de la estación Ciudad Universitaria y frente a la Universidad Nacional, confluyeron marchas que se movilizaban desde diferentes partes de la ciudad completando un aforo cercano a los 1.000 asistentes.

Allí un grupo de manifestantes que se encontraban dentro de la movilización empezaron a lanzar artefactos explosivos y a atacar a los uniformados con objetos contundentes, desatando así, un enfrentamiento entre la fuerza pública y los atacantes.

Afectaciones

Según el reporte del comandante de Policía de Bogotá, general Eliecer Camacho, fueron vandalizadas en la ciudad a raíz de las manifestaciones, más de cinco estaciones en la ciudad.

“Algunas personas que se movilizaban por la Avenida Caracas vandalizaron las estaciones de la Av. 39, Calle 45, Profamilia y Calle 26", señaló el oficial a través de sus redes sociales.

Asimismo, informó que la estación Ciudad Universitaria y Recinto Ferial habrían sido vandalizadas por sujetos encapuchados que destruyeron las cámaras de ese sitio.

Inconformidad

Frente a ello, los ciudadanos expresaron en RCN Mundo su inconformidad con este tipo de hechos, que los afecta directamente.

“Lamentable porque es un servicio para la misma ciudadanía, está bien manifestarse, pero no así esa forma, vandalizar las estaciones y hacer daños, no es el camino”, manifestó.

De igual manera, “me parece terrible porque después todos nosotros somos los que tenemos que pagar las consecuencias de lo que hacen, pienso que deberían buscar otra forma de manifestarse. Me parece que se desquitan con las cosas que no deben ser, no estoy de acuerdo con estas situaciones, que protesten pero que sepan hacerlo”.

Finalmente, la Policía y las autoridades distritales señalaron que uno de los responsables de estos hechos, que fue captado por cámaras de seguridad de las estaciones, ya fue identificado, y que se avanza con la Fiscalía para dar con su captura. Además, ofrecieron una recompensa de $10 millones por información que permita la captura de estas personas.