Más de 11.000 bares y discotecas cerrarían definitivamente a final del mes: Asobares

Asobares, el gremio que agrupa a los bares y restaurantes, advirtió que cientos de establecimientos del sector están a punto de desaparecer, ya que el 80% no ha logrado un acuerdo de pago con los dueños de los locales.

Según el presidente del gremio, Camilo Ospina, serían once mil los establecimientos nocturnos los que desaparecerían definitivamente, al finalizar este mes, tras la falta de liquidez para el pago de servicios públicos y la totalidad de los cánones de arriendo.

En ese sentido, el dirigente del gremio hizo un llamado al Gobierno para aplazar el pago del impuesto predial, “por eso es importante el aplazamiento para que esos propietarios tengan una reducción este año, y puedan llegar a acuerdos con los arrendatarios, pues encontramos que los dueños de los locales destinan más de dos cánones de arriendo para pagar el predial. Esto salvaría el riesgo de desaparecer a finales de este mes de mayo 11.600 locales en el país”.

Ospina añadió que el 76% de las inversiones de este sector provienen de los ahorros de sus dueños, “no solo pensemos en el consumo de licor, pensemos que habían inversiones, el 76% de ellas echas con ahorros personales, ahí se van sueños cuando se cierra un establecimiento, se quedan miles de personas sin empleo”.

“Hemos venido insistiendo en el tema de los arriendos, como mínimo debería existir una formula 50/50, porque esta es una pandemia que no la esperábamos, no hemos encontrado la solidaridad en muchos propietarios de los inmuebles, el 96% de los establecimientos nocturnos pagan arriendos y lamentablemente el 80.5% de ellos no ha podido llegar a un acuerdo con los dueños”, dijo Ospina.

Añadió que desde que inició la emergencia sanitaria se han hecho tres observatorios económicos, los cuales confirman que se han perdido casi 220.000 empleos en el sector del entretenimiento nocturno.

Según estimaciones del gremio en el país hay más de 502.000 establecimientos nocturnos cerrados lo que ha afectado los ingresos de más de 200.000 personas.