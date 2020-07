Más de 120.000 empleadores acudieron al programa de empleo del Gobierno

Más de 124 mil empleadores en todos los departamentos del país se han acogido al Programa de Apoyo al Empleo Formal (PAEF), para proteger cerca de 3 millones de empleos a nivel nacional.

El Gobierno Nacional confirmó que se han girado $1,7 billones para el para el pago de la prima de servicios, que es una de las estrategias económicas para superar la crisis generada por la pandemia del coronavirus.

El director general de la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP), Fernando Jiménez, explicó que en esta tercera convocatoria. los empresarios además de recibir los $351 mil pesos por empleado que cumpla con los requisitos del programa, podrán también recibir $220 mil adicionales para el pago de la prima de empleados que cuyo Ingreso Base de Cotización (IBC) esté entre un (1) salario mínimo y un (1) millón de pesos.

El funcionario dijo que los empresarios interesados en acceder a ese beneficio, deben estar al día en los pagos de aportes al sistema de la protección social de sus trabajadores, es decir, que deben tener canceladas dichas obligaciones al mes de junio de 2020.

Jiménez agregó que el Gobierno Nacional ha dispuesto un auxilio adicional equivalente a $160 mil pesos para los trabajadores de las empresas que se han postulado al programa y que en las nóminas de abril, mayo o junio, se encontraban suspendidos o en licencia no remunerada.

“De acuerdo con el Decreto 770 de 2020, los beneficiarios del auxilio serán los trabajadores en suspensión contractual o licencia no remunerada por los que se cotizó hasta por 4 salarios mínimos mensuales y que tuvieron dicha novedad por al menos 15 días del mes”, dijo.

Dijo además que a finales del mes de julio, esos trabajadores suspendidos beneficiarios del programa recibirán el subsidio correspondiente a las nóminas de abril y mayo.

“Los subsidios correspondientes a la nómina del mes de junio serán otorgados a aquellos trabajadores suspendidos de las empresas que se postulen al PAEF en la convocatoria que está actualmente abierta”, sostuvo.

En ese sentido, el funcionario destacó que los recursos serán girados directamente a los trabajadores.

“Invitamos a los empleadores que han tenido que suspender los contratos de sus trabajadores o ponerlos en licencia no remunerada, a que se postulen al PAEF. Los recursos no se giraran a las empresas directamente, pero al postularse abrirán la puerta para que quienes estén en licencia no remunerada o suspensión temporal del contrato, accedan al beneficio que el Gobierno ha diseñado para apoyar a esta población, porque ser formal, paga” señaló.