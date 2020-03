Más de 300 mil deudores accedieron a los alivios otorgados por la banca

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que desde que se expidió la circular que permitía a la banca colombiana brindar alivios financieros a los deudores que han perdido su capacidad de pago, por la emergencia económica ocasionada por la pandemia del Coronavirus, se han acogido a estos beneficios 306 mil colombianos.

Según la entidad ya hay créditos por 6,9 billones de pesos que cuentan con un plan de alivio en el sistema financiero, entre los que se encuentran personas naturales y jurídicas.

Información relacionada: Bancos no podrán aumentar intereses ni subir el valor de la cuota: Superfinanciera

En total 240 mil personas naturales que tienen créditos de consumo ya cuentan con un plan de alivio, así como 2 mil 131 empresas se acogieron a un período de gracia entre 3 y 6 meses, y 13 mil 551 hogares lograron congelar el pago de sus créditos hipotecarios, dado que su ingreso se ha visto afectado por la coyuntura del coronavirus.

En ese mismo sentido, el Superintendente Financiero Jorge Castaño, recalcó que, “las personas que se acojan a estos planes de alivio, a estos programas de ayudas, no podrán ser reportadas o no les podrán cambiar su condición en las centrales de riesgo”.

Reiteró que los acuerdos con las entidades financieras contemplan el no aumento de la tasa de interés, no cobrar intereses sobre intereses y no procederá el cobro de intereses sobre otros conceptos como cuotas de manejo, comisiones y seguros que hayan sido objeto de diferimiento.

Más aquí: No es posible ni deseable congelar la totalidad de los créditos: Asobancaria

Igualmente, el plazo se puede ajustar de forma tal que el valor de la cuota del cliente no aumente, salvo por conceptos asociados a seguros, entre otros.

En el caso de créditos comerciales, las entidades financieras podrán evaluar caso por caso y establecer el efecto sobre la cuota y el plazo según correspondan.