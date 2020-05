Más del 80% de bares y discotecas aún no logran acuerdo de pago con dueños de locales

Durante un debate que se llevó a cabo en la comisión primera del Senado, Asobares el gremio que agrupa a los bares y restaurantes advirtió que cientos de establecimientos del sector están a punto de desaparecer ante la falta de acceso a créditos al ser considerados por el sistema financiero un sector de alto riesgo.

De la misma manera el presidente del gremio, Camilo Ospina aseguró que más del 80% de los propietarios de bares y discotecas aún no han llegado a un acuerdo con los dueños de los locales, por lo que insistió al Gobierno en una solución en esta materia.

“Por eso hemos venido insistiendo en el tema de los arriendos, como mínimo debería existir una formula 50/50 porque esta es una pandemia que no la esperábamos, no hemos encontrado la solidaridad en muchos propietarios de los inmuebles, el 96% de los establecimientos nocturnos pagan arriendos y lamentablemente el 80.5% de ellos no ha podido llegar a un acuerdo con los dueños”, dijo Ospina.

De la misma manera señaló que, “sería importante que para sectores especiales como el nuestro clausurados quien sabe hasta cuándo tuvieran medidas excepcionales, encontramos que entre 2 y 3 cánones que reciben los dueños de inmuebles se destinan para el pago del impuesto predial por eso pedimos que se congele este pago”.

Ospina reveló que desde que inició la emergencia sanitaria se han hecho tres observatorios económicos, los cuales confirman que se han perdido casi 220 mil empleos en el sector del entretenimiento nocturno.

Según estimaciones del gremio en el país hay más de 502 mil establecimientos nocturnos cerrados lo que ha afectado los ingresos de más de 200 mil personas.

