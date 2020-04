Medcann logra licencia para uso de variedades de cannabis medicinal a nivel internacional

La empresa Medcann Colombia SAS abrió las puertas internacionales con diferentes variedades de cannabis para uso medicinal, las cuales se comercializarán en Canadá, Australia y Nueva Zelanda.

Según la entidad, aprovechando la fortaleza del marco regulatorio colombiano, Medcann mediante un acuerdo pondrá a disposición de la firma canadiense Klonetics Plant Science Inc. (“Klonetics”) distintas variedades de cannabis psicoactivas y no psicoactivas, como material de base para que esta las use, desarrolle y comercialice.

“Es importante destacar que este histórico contrato pone de manifiesto el potencial de Colombia como proveedor de diferentes variedades de cannabis para uso medicinal para el mundo, tal como lo es Holanda en el campo de las flores” explicó Jon Ruiz, presidente de Medcann.

El acuerdo contempla un pago en acciones y opciones sobre las oportunidades de Klonetics, además de un porcentaje del ingreso por la comercialización de las diferentes variedades.

“Este contrato acelera significativamente el plan internacional de investigación y desarrollo de Medcann, desarrollando una alianza de largo plazo con Klonetics que emprenderá un programa conjunto de hibridación entre ambas compañías”, destacó.

El empresario señaló que este es un paso importante para Klonetics, una compañía canadiense que está consolidando un centro de genéticas a nivel internacional para ampliar el rubro de investigación en cannabis medicinal.

“Este contrato le permitirá mostrar genéticas cuyo origen proviene de un proveedor certificado por las autoridades como lo es medcann”, sostuvo.

Agregó que esta oportunidad empresarial se presenta en momentos en que el mundo enfrenta grandes retos económicos por causa de los efectos de la pandemia del COVID-19.

“Esta es una muestra de las posibilidades de esta industria para generar empleo, hasta 100 mil nuevos trabajos, y contribuir a mejorar la balanza exportadora, tal como lo consignó un estudio realizado por la firma Econcept (septiembre de 2019), de los exministros Juan Carlos Echeverry, Tomás González y Mauricio Santamaría.

“Es momento de fortalecer los rubros de la economía que pueden tirarle un salvavidas muy importante al país, con un producto regulado, que podría aportar un recaudo por concepto de impuesto de renta entre 1.02 y 3.5 billones de pesos y que le ofrece al país una oportunidad excepcional para aumentar el peso de las exportaciones en el Productor Interno Bruto (PIB) y diversificarlas con un nuevo producto como el cannabis para uso.