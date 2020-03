Medidas adoptadas por los bancos son inocuas: senador Barguil

“Por ejemplo, algunos plantearon prorrogar por dos meses el pago de la cuota del crédito que no es nada distinto a un cambio de plazo, pero la gente tendrá que seguir pagando los intereses. ¡Por Dios! Aquí lo que se necesita es un congelamiento de los créditos por un periodo de tiempo y que en ese período no se paguen intereses, no se tenga que pagar la cuota”, indicó Barguil.

Afirma que es lamentable ver la falta de solidaridad del sector bancario, en momentos en que el país está enfrentando una de sus peores crisis.

“Muchas de esas medidas son inocuas, otras absolutamente insuficientes frente a la gravedad de la crisis para algunos sectores. Tengo que decirles a los bancos de este país, que no pueden ser insolidarios con sus propios clientes, clientes que mañana van a necesitar para que el sistema siga robusto, clientes que han permitido que ustedes se ganen billones de pesos”, manifestó.

El congresista advirtió que si los bancos no toman medidas contundentes, el Gobierno Nacional, por medio de las facultades extraordinarias que le otorga la declaratoria de emergencia social y económica, podría hacerlo de manera unilateral.

“Tenemos que darle un alivio, un respiro a las pequeñas y medianas empresas, a los ciudadanos. Tenemos que entender que si todos no ponemos de nuestra parte la economía va a sufrir un gravísimo revés”, afirmó.