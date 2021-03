Medidas restrictivas anticovid atentan contra recuperación de turismo y comercio: Fenalco

El presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, señaló que las medidas restrictivas que se están implementando en las ciudades del país atentan contra la recuperación del sector. Para el gremio de los comerciantes, es lamentable que nuevamente esta Semana Santa no se verá una recuperación de estos negocios.

Cabal señaló que, “un año después vuelven las medidas restrictivas en Semana Santa, prácticamente atentando contra una época que era promisoria para recuperar el turismo del país y seguir en la recuperación del comercio”.

Asimismo, manifestó que “las medidas que se están tomando no contribuyen a evitar los contagios, pues no son los turistas los que llevan el virus, lamentablemente son las aglomeraciones locales que no son controladas”.

Del mismo modo, dijo que “también vemos toques de queda a partir de las ocho de la noche, evitando que los establecimientos gastronómicos puedan cumplir con su función. Hay muchas dobles medidas como pico y cedula y confinamiento. En otras palabras, es lamentable que nuevamente está Semana Santa no den la oportunidad para recuperar el turismo y el comercio en el país”.

Vale recordar que la directora del Instituto Nacional de Salud (INS), Marta Ospina, anunció que la mayor positividad de la Covid-19 se registra en 15 ciudades del país.

Ospina aseguró que este indicador permite encontrar a las personas positivas por la enfermedad. “La positividad nos muestra que tan probable o fácil es encontrarnos una persona positiva que nos alertado tempranamente de los nuevos crecimientos en la curva epidémica y en este momento nos señala que se tienen cifras altas en 15 ciudades”, detalló.

Agregó que esta positividad les indica que hay algunas ciudades que ya están entrando en un tercer pico epidémico.