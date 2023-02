'Mi Casa Ya': Se anunciaron cambios en el desembolso del subsidio, ¿cómo funcionará?

Asimismo, los subsidios se otorgarán a los hogares de acuerdo con la disponibilidad, el puntaje de priorización y según el orden de llegada, sin embargo, se tendrá en cuenta una priorización especial para la población con condiciones especiales de vulnerabilidad y los que residen en zonas rurales y municipios pequeños.

Además, todos los interesados recibirán un puntaje que irá de 0 hasta 100, según sus características y la ubicación del proyecto de vivienda que desea adquirir. De acuerdo con la categoría de la nueva metodología del Sisbén IV, los cupos se ordenarán así:

A: Población en pobreza extrema.

B: Población en pobreza moderada.

C: Población vulnerable.

D: No pobre o no vulnerable.

“Nuestra meta es que los subsidios beneficien a los hogares más pobres y vulnerables y que lleguen a todos los municipios del país”, agregó Velasco.

