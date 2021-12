El presidente de la República, Iván Duque, aseguró que su propuesta para que el salario mínimo legal del próximo año llegue al millón de pesos sin incluir el subsidio de transporte, no es una decisión de último minuto y agregó que ha sido analizada con diferentes sectores desde hace tres meses.

En diálogo con RCN Radio, el mandatario señaló que un aumento de este nivel constituye el incremento más alto de la historia y obedece a un mensaje de solidaridad con los ciudadanos, tras enfrentar escenarios extraordinarios como la pandemia de la covid-19.

"Si queremos tener un país con justicia social, tenemos que mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y esa ha sido mi consigna desde el primer día de Gobierno (...) Equidad también es mejorar el ingreso de los trabajadores", dijo Duque.

El presidente Iván Duque planteó un incremento del 10,7 % para el salario mínimo legal, el cual permitiría un aumento de la demanda así como una mayor reactivación de la economía en todos sus niveles.

"Con un aumento del 10.07 % nosotros no solamente estaríamos logrando el aumento nominal más alto de este siglo, sino el aumento más real por encima de la inflación más alta en los últimos 50 años", afirmó el jefe de Estado.

Asimismo, sostuvo que "y esto se hace no como un capricho presidencial sino como un respaldo del sector privado de nuestro país y también cumpliendo no solamente un anhelo de los trabajadores, sino una promesa de campaña mía. Yo recuerdo siendo candidato, varias veces hablé con Julio Roberto Gómez y el me decía estoy de acuerdo con usted en su propuesta de llegar al millón de pesos".