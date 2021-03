Minagricultura alerta por estafadores que cobran para acceder a servicios

El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural alertó este miércoles a las comunidades rurales por estafadores que según denuncias cobran por acceder a sus servicios.

La entidad informó que la oferta institucional y la de sus entidades adscritas es totalmente gratuita y no se exigen contrapartidas de dinero ni de otra especie para beneficiarse.

Le puede interesar: En un año el 29% del sector de bares cerró sus puertas por cuenta del covid-19

Debido a que se han recibido una serie de denuncias desde las regiones, en las que señalan que estafadores piden dinero a cambio de supuestos beneficios o para acceder a los programas que adelanta el Ministerio de Agricultura, la entidad "hace una invitación a los productores y habitantes del campo que deseen acceder a su oferta de servicios es a acercarse a los canales de atención que la entidad ha dispuesto para obtener toda la información necesaria".

Además, el Ministerio de Agricultura señaló que no utiliza ningún intermediario para realizar alguno de sus trámites, ya que todos se pueden realizar directamente en el Ministerio o en las instituciones creadas para impulsar el sector agropecuario de manera gratuita.

En tal sentido, el Ministerio de Agricultura hace un llamado a los productores y en general los habitantes del campo a no aceptar comunicaciones, ni intermediaciones y mucho menos cobros; así mismo, denunciar ante las autoridades competentes a los autores de tales estafas.

Sostuvo que quienes requieran información pueden obtenerla a través de la línea gratuita nacional de atención al ciudadano, que funciona desde cualquier parte del país de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Lea también: ABC del decreto que le permite a pequeños productores del agro participar en compras que se realicen con recursos públicos

Adicionalmente, la entidad "cuenta con redes sociales que también pueden ser utilizadas para enterarse de los mecanismos y acciones del Ministerio de Agricultura: YouTube y Facebook: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y de la cuenta de Twitter: @MinAgricultura".

Finalmente, el Minagricultura indicó que “es importante reiterarle a la ciudadanía que el Ministerio de Agricultura no cobra por ninguno de sus servicios y no tiene intermediarios; por ello, resulta muy importante que consulten los diferentes canales de interacción e información de la entidad y no caigan en engaños”.