Minagricultura le apuesta a reinventar el agro en Arauca

En los últimos días, el Ministerio de Agricultura ha tenido varias reuniones con ganaderos, productores de cacao y plátano del departamento de Arauca, con el fin de establecer una serie de condiciones favorables, para que logren un mejor desarrollo a nivel empresarial y puedan mantener el estatus sanitario del País Libre de Aftosa con Vacunación.

Al respecto, el ministro de Agricultura, Rodolfo Zea Navarro, que lideró estas reuniones con los empresarios de Arauca, dijo que busca generar un entorno favorable, que permita lograr para los campesinos un acceso al crédito y de esa forma puedan tecnificar sus cultivos.

“Vamos a explicarles bien a los ganaderos los alcances de la Resolución, a revisar y a plantear algunos cambios con el experto de la OIE, pero sin poner en riesgo el estatus sanitario recuperado por el gobierno del presidente Iván Duque, de País Libre de Aftosa con Vacunación; el cual beneficia a todos los ganaderos del país”, dijo el ministro Zea.

Cabe recordar que la Organización Mundial de la Sanidad Animal (OIE) le había quitado al país ese estatus sobre el año 2018, por varias enfermedades ganaderas que fueron detectadas en algunas fincas del país. Sin embargo, Colombia actualmente posee esa distinción por una extensa jornada de vacunación ganadera que realizó.

“La problemática no es productividad, en Arauca tienen una buena productividad. Claramente tenemos que trabajar en cómo hacemos el ordenamiento productivo de plátano, cacao, maracuyá y de diferentes cultivos que se tocaron. Lo que no puede pasar es que esta tierra que es fértil, que es buena en productos, nuestros campesinos y productores no tengamos dónde venderlos, tenemos que solucionar el problema de comercialización”, recalcó.

Finalmente, entre los temas a los que le apuesta el ministro está la extensión agropecuaria, una planta de transformación para plátano, revisión del tema fitosanitario, sustitución de cultivos, vías terciarias, financiamiento, así como Seguro Agropecuario y una ley para alivios financieros a los productores.

