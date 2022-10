MinHacienda corrige a Petro frente a recursos para comprar las tierras a ganaderos

El ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo, le salió al paso a la polémica sobre las fuentes de financiación para la compra de tres millones de hectáreas que hará el gobierno del presidente Gustavo Petro a la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), según el acudo firmado el sábado pasado.

El jefe de la cartera de Hacienda advirtió que no está autorizado el pago de dichos terrenos por medio de los TES o Títulos de Deuda Pública, como ha trascendido desde el propio Gobierno.

"La reforma agraria tiene que ser financiada; si hay compra de tierras tiene que ser financiada", señaló Ocampo.

Precisó que "no se si el presidente (Gustavo Petro) dijo eso o no, pero en todo caso tenemos claro que desde el Ministerio de Hacienda no se puede hacer; o sea, no se puede comprar tierras con TES, no está autorizado".

Según el "acuerdo histórico" -como fue catalogado por el Gobierno- firmado hace pocos días con la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), y liderado por el Ministerio de Agricultura, se comprarán tres millones de hectáreas productivas en el país para adelantar una reforma agraria.

El presidente Gustavo Petro señaló en días pasados que estas tierras se comprarían por medio del mecanismo de los TES o Títulos de Deuda Pública, que es un mecanismo usado por el gobierno ya que es una de las mayores fuentes de financiación que tiene el país.

Fueron siete los puntos que se firmaron dentro del acuerdo entre los ganaderos y el Gobierno Nacional; sin embargo, aún no se tiene claridad sobre de donde vendrán dichos recursos para comprar las tierras y cuales son las condiciones.

Los puntos hacen referencia a la cantidad de tierras a comprar que son tres millones, la naturaleza jurídica y las condiciones de tenencia y la ubicación que deberá estar en una escalada municipal o veredal.

También al valor de compra y la forma de pago, que la acordará el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (Igac); la destinación y acceso de tierras, los compromisos de cada parte y la creación de una mesa de trabajo para hacer seguimiento a los acuerdos mencionados.