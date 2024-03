MinHacienda expide decreto que modifica reglamentación de los FIC

El Ministerio de Hacienda publicó un decreto con el fin de consolidar el mercado de valores. La medida tiene como objetivo impulsar el mercado de capitales y fomentar la participación de la población en este ámbito, siguiendo el modelo que se ha implementado exitosamente en el sector financiero.

“Las bolsas de valores o los administradores de Sistemas de Negociación de Valores sometidos a la inspección y vigilancia de la Superintendencia Financiera de Colombia autorizados para administrar Sistemas de Cotización de Valores Extranjeros podrán listar valores del extranjero en el sistema que administren para el efecto en los términos que establece el presente capítulo del presente decreto”, indicó MinHacienda.

Con el objetivo de seguir fomentando un mercado de capitales más eficiente, dinámico y profundo, se hace imperativo continuar implementando modificaciones normativas que amplíen las posibilidades de liquidez para los instrumentos de inversión.

Esto contribuirá a la creación de alternativas que impulsen el desarrollo de los vehículos de inversión colectiva. En el contexto colombiano, la industria de los fondos de inversión colectiva presenta un potencial de desarrollo significativo.

Por lo tanto, es necesario ajustar sus requisitos operativos para reconocer la operatividad y la naturaleza específica de cada uno de ellos.

De esta manera, “la Superintendencia Financiera de Colombia autorizará previamente las familias de fondos de inversión colectiva, el primer fondo de inversión colectiva perteneciente a cada familia de fondos de inversión colectiva y cada fondo de inversión colectiva que no haga parte de una familia, previa solicitud de la sociedad administradora de fondos de inversión colectiva en caso de que la sociedad administradora no esté administrando o no haya administrado al menos un fondo de inversión colectiva”, agregó la cartera.

Finalmente, MinHacienda destaca que la industria de los fondos de inversión colectiva en Colombia tiene un potencial de desarrollo relevante, yen este sentido se hace necesario realizar ajustes en sus requisitos de operación, con el fin de reconocer la operatividad y la naturaleza específica de cada uno de ellos.

"Que el mercado de capitales en Colombia cuenta con una variedad de instrumentos de financiación, ahorro e inversión y transformación de riesgos adicionales a los fondos de inversión colectiva, como es el caso de la titularización de activos, respecto de la cual es necesario promover eficiencias en la estructuración de sus emisiones para hacerlos vehículos más competitivos", indicó MinHacienda.