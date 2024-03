El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, anunció que desde el Gobierno Nacional, se va a radicar en el Congreso de la República un proyecto de ley con el que se amplíe el cupo de endeudamiento de Colombia en 17.600 millones de dólares.

“Efectivamente sí vamos a radicar una ley de ampliación del cupo, porque ahoritica esto lo tenemos que pagar, pero tengo que abrirme espacio para el cupo, esto nos pone en un nivel alto de endeudamiento, pero cuando no lo pago está por fuera del cupo”, dijo Bonilla.

Esto le puede interesar : Minhacienda responde a denuncias sobre presunta masacre laboral en la entidad

El funcionario se refirió al crédito que actualmente tiene Colombia del Fondo Monetario Internacional (FMI), por 5.400 millones de dólares, de los cuales ya se hizo el primer pago por 622 millones dólares.

“Pagamos ya la primera de ocho cuotas con el Fondo Monetario Internacional, pagamos la cifra de 622.2 millones de dólares, es la primera de ocho cuotas, de un crédito que recibió el gobierno en época pandemia de cinco mil 400 millones de dólares”, agregó Bonilla.

El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, aseguró que con esta iniciativa del Gobierno Nacional, no se busca que el país se pueda llegara a endeudar más, sino que tiene como fin poder manejar de una manera más óptima el resto de la actividad crediticia que tiene Colombia.

Esta información le puede interesar : Morgan Stanley baja calificación de Ecopetrol tras reporte de estados financieros para 2023

Con respecto a la ejecución del presupuesto de este año dijo que “sí hay acciones de mejora para la ejecución y efectivamente el Presidente está insistiendo mucho en mirar los avances reales”.

Finalmente, el funcionario dijo, “no califique en el cupo de endeudamiento, es decir, yo pago el crédito, pero no me amplía el cupo, no puedo hacer rollover (refinanciación) con lo demás porque no tengo el espacio”.