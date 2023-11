MinHacienda y transportadores chocan por fórmula del ACPM

Concluyó la tercera mesa técnica del Ministerio de Hacienda con los gremios de transportadores del país. En dicho espacio se discuten algunos cambios en el precio del diésel.

Sin embargo, no se concretó algún acuerdo entre ambas partes. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, expresó que no se logró avance en la mesa técnica debido al gremio de transportadores, que no presentó la propuesta para reformar la fórmula para establecer el precio del ACPM.

“Ellos presentaron su posición, pero al final no hicieron ninguna propuesta, entonces quedó congelada porque esperábamos que hoy entregaran la propuesta”, indicó el ministro Bonilla.

Ante esta declaración del ministro, el presidente a la Cámara Intergremial de Transporte, Héctor Medrano, explicó que, según él acta de las reuniones con el MinTransporte, la propuesta debía ser expuesta en la cuarta mesa técnica y no para el día de hoy.

“De acuerdo a la hoja de ruta que pactamos quedamos que la primera mesa era donde el Gobierno nos presentara los impactos que iba a tener el precio de diésel en toda la economía del país y para nosotros los transportadores, a la reunión de hoy nosotros teníamos que presentar todos los impactos que se nos van a generar al subir el precio cómo lo quiere el ministro de $16.000 (…), no, la propuesta son para de hoy en ocho″, afirmó.

El ministro Bonilla aseguró que se seguirá trabajando con el gremio de transportadores del país, y se espera que para la próxima mesa de diálogo se logre avanzar en dicho proceso.



Esta reunión se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre sobre las 12:00 p.m. en el Ministerio de Transporte.