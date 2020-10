Tras la polémica generada por el borrador de un documento del Departamento Nacional de Planeación (DNP), en el que se proponían algunos cambios al sistema laboral del país, el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, anunció que estos nos se llevarán a cabo.

En diálogo con RCN Radio, el MInistro indicó que este documento, al ser un borrador, no fue tenido en cuenta. “El mismo Director de Planeación Nacional, con el que me reuní esta mañana, efectivamente me dijo que fue una cosa de un técnico que escribió algo en este sentido”, indicó.

Cabrera ratificó que cualquier propuesta laboral debe ser discutida en la Misión de Empleo. “Este programa ya arrancó, llevamos seis secciones, donde todos estos temas seguramente se estarán discutiendo, por lo que cualquier propuesta se llevará a la Mesa de Concertación de Políticas Laborales y Salariales, donde están los empleadores y trabajadores, para luego ir al Congreso de la República”, manifestó.