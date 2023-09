MinVivienda desmiente documento sobre subsidios de vivienda rural

A través de la red social X, equivalente a la antigua plataforma de Twitter, el Ministerio de Vivienda desmintió la informacion difundida públicamente en redes social por medio de un documento, en el cual se enfatiza en un comunicado identificado como resolución 0968 del 23 de agosto de 2023, sobre la supuesta asignación de subsidios para vivienda rural.

Así mismo, la entidad por medio de un post en la red social X aseguró que, “sobre la supuesta asignación de subsidios para vivienda rural es FALSO y no ha sido emitido por el Ministerio de Vivienda ni por Fonvivienda. Adelantamos acciones legales”.

Lea también: Disidencias de Iván Mordisco anuncian suspensión de ataques y se atribuyen atentado en Timba

El documento indica que, “En el artículo 2.1.10.1.1.1.1 del decreto 10 77 de 2015 establece las condiciones para el otorgamiento del subsidio familiar de vivienda rural y las restricciones para vivienda rural, el decreto 10 77 del 2015 el Fondo Nacional de Vivienda vivienda celebró con la sociedad fiduciaria de desarrollo agropecuario S.A. El contrato de fiducia mercantil el número 027 de 2020 con el objetivo de construir un patrimonio autónomo denominado fideicomiso programa de promoción de vivienda rural por medio del cual se realizará la administración de los recursos de transfiera el fideicomitente general se transfieran al fideicomiso constituido para la ejecución de las actividades de materia vivienda rural destinada a la atención de hogares a los que se refiere el programa de promoción de conformidad con las normas que le sean aplicables y de acuerdo con las instrucciones impartidas por el fideicomitente y/o los organismos contractuales del patrimonio autónomo”.

Le puede interesar: Un 36,6 % de los hogares colombianos viven en pobreza monetaria: DANE

Por último el Ministerio de Vivienda emitió una advertencia importante a la ciudadanía y a los medios de comunicación, invitándolos a que no confíen en información no verificada. Ante la proliferación de noticias falsas y desinformación, a su vez a no creer en el contenido del documento, debido a que aún no se ha emitido ninguna resolución relacionada.