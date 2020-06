Muchas Mipymes cerraron en Colombia por costos de implementación de protocolos de bioseguridad

Pese a que aún no se tiene una cifra exacta, el gremio que agrupa a las pequeñas y medianas empresas (Acopi) advirtió sobre el cierre de varios establecimientos de ese sector, ante los costos adicionales que les implica la implementación de los protocolos de bioseguridad.

De acuerdo con la presidente del gremio, Rosmery Quintero, en un sondeo realizado se conoció que muchas Mipymes no volverán a abrir sus puertas ante la falta de demanda y otros factores.

“Nosotros hemos sondeado y hay muchos que han decidido no abrir porque la demanda esta compleja. Por otro lado, los costos adicionales de apertura para la implementación de protocolos de bioseguridad son significativos cuando uno no va a vender y las limitaciones que tienen algunas actividades de aforo”, señaló.

Para la dirigente gremial es preocupante que aunque varias empresas ya tienen validados sus protocolos de bioseguridad para iniciar operaciones, aún no lo han hecho y no se saben los motivos.

“Hay preocupación porque varias empresas aún no han abierto a pesar de que están autorizadas. No se sabe si es porque no abrirán más o si están teniendo dificultad”, señaló.

En ese sentido, añadió que “debemos acelerar la reapertura inteligente, pues el número de empresas a las que se les está aprobando los protocolos frente al universo que existen en Cámara y Comercio, son muy distintos”.

Datos del Ministerio de Comercio con corte al 13 de junio de este año, revelaron que 187.988 empresas de manufactura, comercio y servicios están autorizadas para reiniciar operaciones.

“Avanzamos en el proceso gradual de reactivación económica de la mano de las autoridades distritales y municipales, para que se haga de forma ordenada y progresiva y así podamos lograr el equilibrio entre proteger la salud y mantener los ingresos de los colombianos", dijo el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo.

El funcionario concluyó que "hasta el momento contamos con un balance de información para 260 ciudades y municipios, que representan el 78 % del potencial de empresas habilitadas por el Gobierno Nacional”.